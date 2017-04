Geleidehondenschool en Adviesraad Handicap voeren actie

Genk - Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Geleidehond, die elk jaar plaatsvindt op de laatste woensdag van april, voeren de Genkse Adviesraad voor Personen met een Handicap en Blindengeleidehondenschool Genk (BGHSG) vzw actie in het centrum van Genk.

Samen met de leden van de adviesraad gaan de medewerkers van BGHSG met hun (aspirant) geleidehonden langs bij de Genkse middenstand. Ze delen er folders uit met actuele info over assistentiehonden en vragen de sticker ‘Assistentiehond Welkom’ zichtbaar op te hangen aan de ingang van de handelszaak.

“Sinds 1 januari 2014 is het recht op toegang voor assistentiehonden geregeld door een Vlaams decreet. In 2016 werden er echter in heel Vlaanderen nog 65 weigeringen van assistentiehonden genoteerd”, zegt Raf Truyers, voorzitter van de Genkse geleidehondenschool en zelf geleidehondengebruiker.

Omdat er in Genk een jarenlange positieve traditie is omtrent geleidehonden, wil de Adviesraad voor Personen met een Handicap symbolisch zo veel mogelijk stickers zichtbaar aanbrengen in het stadscentrum.

De infofolders van de stad Genk, uniek in Vlaanderen, geven een duidelijk en bondig antwoord op de vragen: Wat is een assistentiehond? Hoe herken je een assistentiehond? Welke wetgeving is van toepassing en wat houdt ze in? Wat zijn vuistregels wanneer je een assistentiehond tegenkomt?