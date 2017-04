Levensgevaarlijk: BMW scheurt in rotvaart over zebrapad bij school

Landen - Een vader uit Montenaken die deze ochtend zijn zoon afzette aan zijn school in Landen maakte met een dashcam dit opvallende filmpje. Op de beelden is te zien hoe een BMW in een zone 30 met een rotvaart over het zebrapad bij de school scheurt.

De vader uit Montenaken, die liever anoniem blijft, zette zijn zoon deze ochtend rond 8.30 uur af aan zijn school, Sint-Gertrudis Bovenbouw in de Molenbergstraat in Landen. Net nadat zijn zoon uit de auto stapte, komt er een BMW langs achter aangereden. “Die BMW scheurde mijn wagen met een rotvaart voorbij. Op het filmpje hoor je de BMW zelfs optrekken ter hoogte van het zebrapad”, zegt de vader die de beelden met een dashcam maakte.

“Met zo’n snelheid in de buurt van een school rijden is toch schandalig. Ik wil niet weten wat er gebeurd was als mijn zoon ondertussen al op het zebrapad had gestaan.” Hoe hard de BMW reed, kan de vader moeilijk inschatten. “Wat ik wel weet is dat dit een zone 30 is en die BMW veel en veel harder reed.” De vader maakte de beelden deze ochtend over aan de politie van Landen, die de zaak gaan onderzoeken.