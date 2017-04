24 uur staking op Ford in Lommel

Lommel - Op Lommel Proving Ground, het Europese testcentrum van Ford, hebben de arbeiders gisterenmorgen voor 24 uur het werk neergelegd. De ruim 230 arbeiders weigerden gisteren naar binnen te gaan. De bedienden gingen wel aan het werk.

De etmaalstaking is een gevolg van de discussies over de functieclassificaties, waarover vakbonden en directie geen overeenstemming kunnen bereiken. Berichten over een extraatje verloning van 2,3 procent voor de bedienden en het omzetten van een vijftigtal arbeiderscontracten naar een bediendencontract, heeft de wrevel alleen maar verhoogd.