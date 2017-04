Dat extra wit wijntje helpt misschien wel je huid om zeep

Het drinken van witte wijn zou bij vrouwen ontstekingen aan de gezichtshuid in de hand werken. Dat blijkt uit een nieuwe studie die werd gepubliceerd in de Journal of the American Academy of Dermatology.

Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van de Amerikaanse Brown University blijkt dat vrouwen die één tot drie glazen wijn per week drinken tot 14 procent meer kans lopen om rosacea te ontwikkelen. Dat is een chronische huidaandoening die het gezicht ontsiert door een felrode kleur aan de wangen en de neus. Het ziet er een beetje uit alsof je de hele tijd vol vlekken staat.

Vrouwen die vijf glazen wijn per week drinken, verhoogden hun risico op de aandoening zelfs met 49 procent. Opvallend genoeg werd dat enkel vastgesteld bij het drinken van witte wijn en bleef rode wijn buiten schot. Al moet natuurlijk gezegd worden dat het drinken van alcohol sowieso niet goed is voor de huid. Zo zou bijvoorbeeld ook witte wijn huidkanker in de hand werken.