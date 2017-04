Luikse kindermoordenaar filmde gruwelijke doodsstrijd van zijn dochters

Philippe Roufflaer, de Luikse kindermoordenaar die op 30 december vorig jaar zijn twee dochters vermoordde, heeft de doodstrijd van zijn kinderen gefilmd. Dat meldt de krant La Meuse. Op het filmpje is te zien hoe Naora (11) en Loana (8) trillen van de medicamenten die ze door hun vader kregen toegediend. De meisjes smeken hun papa om te stoppen, maar die geeft geen krimp.

Er komen steeds meer gruwelijke details aan het licht over de dubbele kindermoord, eind vorig jaar in het Luikse Soumagne. Op 30 december 2016 vermoordde Philippe Roufflaer zijn twee dochtertjes Naora (11) en Loana (8), hij stak zijn huis in brand en probeerde nadien tevergeefs zelfmoord te plegen. Volgens de Waalse krant La Meuse kregen de twee meisjes door hun vader een overdosis medicamenten toegediend. Pillen die hun vader zelf nam voor zijn psychologische problemen. Nog volgens de krant filmde de Luikse vader de gruwelijke doodsstrijd van zijn twee dochters. Op het filmpje, dat een half uur duurt, is te zien hoe de twee meisjes trillen nadat ze de pillen kregen toegediend. Ze smeken hun vader ook om te stoppen, maar die geeft geen krimp. “Het is gedaan met jullie mama”, zegt de vader. “Iedereen gaat samen vertrekken.” Roufflaer wordt aangeklaagd voor dubbele moord en brandstichting.