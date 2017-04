Zwerfkatten verstoren begrafenissen op kerkhof van Diepenbeek

Diepenbeek -

Een tiental zwerfkatten houdt al een tijdje flink huis op het kerkhof van Diepenbeek. Daar duiken ze met de regelmaat van de klok op en verstoren ze zelfs afscheidsplechtigheden. “Op zich zijn de katten niet het probleem, wel de mensen die hen op het kerkhof gaan voederen”, zegt schepen Jos Leroi (CD&V). “En dus vragen we vriendelijk om geen eten of melk meer op het kerkhof te zetten. We hopen dat de katten dan wegblijven.”