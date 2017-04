Delalieux keert terug naar Limburg United

Eén jaar nadat hij Limburg United inruilde voor Leuven Bears keert Jonas Delalieux (24) terug naar de Limburgse eersteklasser. Hij tekende een contract voor twee jaar. De 2m06 grote power forward uit Zolder brak dit seizoen helemaal door.

“Het was een moeilijke beslissing, want Leuven gaf mij vertrouwen en door hen sta ik op de kaart in basketballand”, aldus Delalieux. “Dat Ronnie McCollum coach wordt bij Limburg United heeft de doorslag gegeven. We speelden nog samen bij Cuva en hij was daar mijn coach bij de jeugd en de B-ploeg. Zelfs dit seizoen vroeg ik soms nog raad aan hem.” Delalieux is na Desiron, Hertay en Baptista de vierde Belg bij United voor volgend seizoen. Sportief manager Odell Hodge mikt op vijf landgenoten. Die laatste zou Wen Mukubu kunnen worden, al houdt Hodge nog een alternatief achter de hand.