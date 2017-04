Brugge -

Eric Deleu is niet langer de algemeen directeur van Cercle Brugge. De vereniging deelde dinsdagavond mee dat de samenwerking “in onderling overleg” werd stopgezet. De 56-jarige Deleu trad in juni 2016 als technisch directeur in dienst. Voordien was hij al drie jaar keeperstrainer bij groen-zwart. Op 1 september 2016 werd hij algemeen directeur.