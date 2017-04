“Brommer en verkeerslicht konden we niet meenemen”

Rotselaar - Een stevige tegenwind en temperaturen die zelden boven de tien graden uitkomen... Om maar te zeggen dat de 240 kilometer lange tocht tussen Hasselt en Nieuwpoort allesbehalve een plezierreisje is voor de Tongerse afvalpeddelaars. Wij trokken een wetsuit aan en hielpen Wim en Jan met het afval ruimen tijdens hun eerste meters op de Dijle. Niet evident, zo bleek al snel.

‘Buitentemperatuur: 7 graden Celsius’ geeft de thermometer in onze wagen aan, wanneer we parkeren in Rotselaar, vlakbij het punt waar de Demer en de Dijle samenkomen. Daar wachten we Wim en ...