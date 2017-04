Schoolgebouw ingestort in centrum Gent

Het gebouw van een school De Mozaïek in de Zalmstraat in Gent is ingestort. De politie en de brandweer werden rond 18 uur gealarmeerd dat het schoolgebouw, dat verbouwd werd, langzaam in elkaar zakte.

Het schoolgebouw in de Zalmstraat in Gent wordt verbouwd. Bij het installeren van een nieuw dak ging het mis. Het gebouw kon het gewicht van het dak niet dragen en zakte in elkaar.

Op het moment van de instorting zou er niemand meer aanwezig geweest zijn. Er waren geen leerlingen meer, en ook de werklui die de verbouwing deden, waren al vertrokken. Gewonden zouden er dus niet gevallen zijn.

De schade is in ieder geval groot. Het gebouw is helemaal in elkaar gezakt