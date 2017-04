Felline: “Ik draag deze speciale overwinning op aan Scarponi”

Fabio Felline (Trek-Segafredo) zette dinsdag zijn status als allrounder in de verf door naar winst te snellen in de natte proloog van de Ronde van Romandië. “Dit is een speciale overwinning voor me”, reageerde de 27-jarige Italiaan. “Ik draag ze op aan Michele Scarponi. Voor hem wou ik vandaag een goede wedstrijd rijden. Hij was een vriend in het peloton.”

“Dit is een hele belangrijke zege voor me, om vele redenen. Er was het dodelijk ongeval van Scarponi. En ik kom uit een moeilijke periode, waarin ik naar mooie uitslagen zocht. Om allerlei redenen wilden die maar niet komen. Ik wou echte resultaten rijden in de klassiekers, maar dat is niet gelukt. En daar heb ik het moeilijk mee. Ik was wel vaak bij de betere renners, maar er moeten ook resultaten en zeges komen.”

Zijn proloogwinst had Felline voor een deel aan de natte wegen te danken, waardoor toppers als Froome en Porte alle risico’s schuwden. “Ik startte met veel ambitie, want de verkenning had me geleerd dat dit een omloop was voor renners met mijn kenmerken. Technisch en met een klimmetje. Drie keer ging ik op verkenning, om alle bochten te kennen. Uiteindelijk denk ik dat iedereen nat moest rijden, iedereen in dezelfde omstandigheden. En daarin deed ik alles juist. Ik ben altijd heel kritisch voor mezelf, maar toen ik vandaag over de finish kwam, dacht ik: ‘dit was perfect’.”

Felline won vorig jaar nog het puntenklassement in de Ronde van Spanje. Kan hij in Romandië na zijn proloogwinst mikken op een goed eindklassement? “Ik ben een compleet renner. Geen echte spurter, maar ook geen echte klimmer. Maar als ik de benen heb van de Vuelta, dan moet ik wel iets kunnen doen. Iedereen zegt me dat je als leider in een rittenkoers nog iets meer kan dan anders. Het is de eerste keer dat dit me overkomt, dus ik zal morgen kunnen zeggen of het klopt.”