OPROEP. Hebt u uw belastingbrief al ingevuld?

Sinds vandaag kan u uw belastingaangifte invullen via Tax-on-web. Die aangifte zou dit jaar vlotter dan ooit moeten verlopen. “Voor 70 procent van de gebruikers volstaan enkele klikken”, klonk het dinsdag bij de voorstelling van de belastingaangifte 2017. Duizenden Belgen deden vandaag al de test en vulden hun aangifte in via het systeem.