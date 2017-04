‘Daklozenmoord’: “Sluiting mijnen en drugshandel hadden impact op Meulenberg”

Tongeren / Hasselt / Houthalen-Helchteren - In het Tongerse hof van assisen hebben dinsdagnamiddag twee broers van de 44-jarige Mostapha Atilah getuigd, die op 26 oktober 2014 door de 47-jarige Edward Brands, een andere kraakpandbewoner, het hoofd werd ingeslagen. Ze omschreven Mostapha als hulpvaardig en niet agressief. Edward Brands kreeg van voorzitter Dirk Thys de kans om zijn spijt te betuigen. “Sorry voor wat er die nacht gebeurd is, maar het was niet voor die 17 euro. Ik bied u mijn excuses aan. Voor wat het waard is”, zei Brands tegen de vier jaar oudere broer. Drugsverslaafde Mostapha wist zijn problemen goed af te schermen voor zijn familie, want die wist niet dat hij de laatste tijd in een kraakpand verbleef. Mostapha zei steevast dat hij bij vrienden inwoonde.

“Uw familie kiest ge zelf niet, maar ge houdt ervan. Het doet mij het meeste pijn dat een verslaafde het leven van een andere verslaafde ontneemt. Niemand heeft het recht om iemand anders van zijn leven te beroven. En dat voor 17 euro. Het was een enorme klap toen de politie die 26 oktober 2014 aan de deur stond om te melden dat mijn broer het hoofd was ingeklopt voor slechts 17 euro. Mijn jongste zus heeft het nog altijd niet verwerkt. Zij is nog niet in staat om terug aan het werk te gaan”, zei de vier jaar oudere broer. De zus stelde zich wel burgerlijke partij, maar kan het mentaal niet aan om op het proces te getuigen. De familie heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om Mostapha te helpen in zijn drugsverslaving.

“Slecht voorbeeld”

De zes jaar oudere broer kwam zelf ook in het drugswereldje terecht en noemde zichzelf een slecht voorbeeld voor Mostapha. “Toen ik in de gevangenis zat, vroeg ik Mostapha om drugs mee te brengen als hij op bezoek kwam. Mostapha was een heel vriendelijke jongen, slim en respectvol voor oudere mensen. Hij was behulpzaam voor iedereen, ook voor zijn drugsvrienden”, zei de broer. De oudste broer van Mostapha is overleden. De oudste zus en nog een broer wonen in Marokko.

Op het einde van zijn getuigenis werd de 38-jarige David F. emotioneel. Hij kende Mostapha van kindsbeen af. “De sluiting van de mijnen in Limburg had gevolgen en zeker voor een wijk als Meulenberg. Daar kwam nog bij dat in de tachtiger jaren de drugs in de wijk begonnen rond te gaan. Net als voor zoveel anderen was het voor Mostapha moeilijk om werk te vinden. Ik heb Mostapha de bewuste avond voor de feiten nog gezien. Hij was ten einde raad. Ik stopte hem nog geld toe om wat eten te kopen, maar ik kon hem niet opvangen”, zei David, die zich tot tranen toe bewogen tot de beschuldigde richtte. “Waarom? Ge hebt me mijn beste maat afgepakt. Ge zult uw straf wel krijgen”, riep David F. naar de ogenschijnlijk ongestoorde Brands.

