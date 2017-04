Lierse-trainer Vanderbiest opnieuw vrijgesproken na vermeende communicatie met de bank

Brussel - De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag beslist niets te weerhouden ten aanzien van Lierse-coach Fred Vanderbiest. “Er zijn onvoldoende elementen om een inbreuk op het bondsreglement vast te stellen”, luidt het.

Tijdens de derby op het veld van KV Mechelen op de tweede speeldag van de play-offs constateerde de aanwezige Match Delegate dat enkele leden van de technische staf op de bank van Lierse oortjes droegen. Intussen nam Vanderbiest, die net als tegen Standard een schorsing uitzat, plaats in de perstribune.

Teammanager Roel Rymen argumenteerde dat de oortjes gebruikt werden om in geval van blessures te communiceren met de physical coach, maar sloeg ook mea culpa. “De medische staf mag oortjes dragen, de technische staf in principe niet. Daar zullen we in de toekomst beter op letten”, aldus Rymen.

“De Geschillencommissie stelt vast dat noch uit het scheidsrechtersverslag, noch uit het verslag van de Match Delegate (met bijgevoegde foto’s) duidelijk blijkt dat de geschorste trainer Vanderbiest rechtstreeks of onrechtstreeks gecommuniceerd heeft met de spelers en/of technische staf”, besloot commissievoorzitter Stefaan Desmet.

Vorige week moest Vanderbiest zich al komen verantwoorden, omdat de Match Delegate tijdens Lierse-Standard vermoedde dat de T1 van Lierse vanuit de tribunes instructies doorgaf aan zijn technische staf via een geschorste speler. De Geschillencommissie besliste toen niets te weerhouden tegen Vanderbiest. Het Bondsparket bevestigde dinsdag evenwel in beroep te gaan tegen die vrijspraak. Vrijdagmiddag (28 april) komt het dossier opnieuw voor.