FeMma Lutselus viert zijn leden

Lutselus

Diepenbeek - Femma Lutselus heeft onlangs enkele van zijn leden gevierd.

De feestelijke dag begon met een filmvertoning. Daarna was er een etentje voor de kernleden, die daar ook werden gehuldigd,

Roza Cremers kreeg van Vlaams Minister Van Cultuur Sven Gatz een medaille opgestuurd omdat ze al 50 jaar kernlid is. FeMma bedankte haar voor de jarenlange vrijwillige inzet en dat via een oorkonde die de waardering voor de talrijke geleverde inspanningen symboliseert. Ook Denise Van Meenen en Lutgarde Hermans Lutgarde werden gehulidgd. Zij zijn al 50 jaar lid.