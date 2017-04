Lotto Soudal trekt met vier Belgen naar de Giro

Brussel - Vier Belgen maken deel uit van de selectie van Lotto Soudal voor de honderdste Ronde van Italië, die volgende week vrijdag van start gaat. Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq en Maxime Monfort zijn de gelukkigen. De Deen Lars Bak, de Duitse sprintbom André Greipel, de Australiër Adam Hansen, de Nederlander Moreno Hofland en de Pool Tomasz Marczynski vervolledigen het negenkoppige team, dat dinsdag is bekendgemaakt.

De 34-jarige Greipel triomfeerde vorig jaar in maar liefst drie ritten in de Giro, goed voor de helft van zijn totaal aantal etappezeges in deze ronde. Eerder zegevierde hij in 2008, 2010 en 2015. De Duitse kampioen gaat in zijn vijfde Ronde van Italië opnieuw op zoek naar ritwinst.

Bart De Clercq (30) is toe aan zijn derde Giro, “na een pauze van vier jaar”. In 2011 won hij als neoprof de zesde rit met aankomst in Montevergine di Mercogliano. Met Maxime Monfort (34), toe aan zijn vijfde Ronde van Italië, verschijnt er nog een Belgische klimmer aan de start. “De voorbije jaren eindigde Maxime telkens in de top vijftien van het eindklassement: veertiende in 2014, elfde in 2015 en vijftiende in 2016”, aldus Lotto Soudal.

Sean De Bie (25) begint volgende week aan zijn tweede Giro. Jasper De Buyst (23) beleeft dan weer zijn vuurdoop in de Ronde van Italië. Lars Bak (37) heeft meer ervaring in grote rondes. Zestien staan er intussen op zijn teller, waaronder acht Giro’s. In 2012 zegevierde de Deen in Sestri Levante, aan het eind van de elfde etappe. Voor de bijna 36-jarige Adam Hansen wordt het de 24e grote ronde uit zijn carrière, de zeventiende op rij die de Australiër kan uitrijden en zijn negende Giro. Hansen won in 2013 de zevende Giro-rit, met aankomst in Pescara.

De honderdste Ronde van Italië begint op 5 mei in het Sardijnse Alghero en eindigt op 28 mei in Milaan.

De selectie van Lotto Soudal voor de Giro:

Lars Bak (Den), Sean De Bie (Bel), Jasper De Buyst (Bel), Bart De Clercq (Bel), André Greipel (Dui), Adam Hansen (Aus), Moreno Hofland (Ned), Tomasz Marczynski (Pol), Maxime Monfort (Bel)