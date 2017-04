Gijzelsoftware bedreigt steeds meer Belgische internetgebruikers

Losgeld betalen om je gehackte computer te deblokkeren: het is een vorm van computercriminaliteit die vorig jaar in ons land 22 keer zo vaak voorkwam als het jaar voordien. Ransomware of gijzelsoftware is een computervirus dat zich in je computer of smartphone nestelt, er je bestanden blokkeert en ze pas vrijgeeft na betaling van losgeld. Ons land schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen deze cybercriminaliteit.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de politie hebben vandaag hun aanvalsplan tegen ransomware voorgesteld. “We merken dat het aantal aanvallen met ransomware elk jaar toeneemt”, zegt Walter Coenraets, hoofd van de FCCU. “Steeds meer Belgen worden zo slachtoffer van deze plaag.”

Volgens onderzoek werden er in de periode 2015-2016 wereldwijd meer dan 5 keer meer gebruikers besmet met ransomware dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. In België waren er zelfs 22 keer meer besmettingen dan in 2014-2015. het aantal geregistreerde gevallen steeg van 275 naar 6.261 .

Om deze snel groeiende malwareplaag een halt toe te roepen gaan het Federaal Cyber Emergency Team (CERT.be) en de computermisdaadbestrijders van de politie een partnerschap aan met het project: No More Ransom. De bijhorende website, www.nomoreransom.org, biedt slachtoffers van ransomware gekende decryptiesleutels aan om je bestanden vrij te geven zonder dat je er losgeld voor hoeft te betalen. Bovendien kan je er ook terecht voor tips rond preventie.

Gouden regel

Ondertussen krijgt het No More ransom project al heel wat ondersteuning van talrijke overheids- en privépartners in heel Europa en daarbuiten. Onder andere de Franse politie, de Europese Commissie en het Japanse Cybercrime control center zijn al partners. “Deze internationale samenwerking is van vitaal belang”, verduidelijkt Jo De Muynck, directeur ad interim van CERT.be. “Het internet kent geen landsgrenzen.”

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) heeft bovendien een document gepubliceerd met informatie over hoe je beter te beschermen tegen ransomware. Het document lijst maatregelen op die je kan nemen om te voorkomen dat je door ransomware geïnfecteerd raakt en geeft je ook advies over wat je moet doen wanneer je toch ransomware op je computer of laptop hebt. “Als gouden regel kunnen we je hier meegeven dat je best zorgt voor een gepaste bescherming en regelmatig back-ups maakt”, besluit Miguel De Bruycker, directeur van het CCB. Je kan dit document raadplegen via www.ccb.belgium.be.