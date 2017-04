Elise Mertens probleemloos naar kwartfinales dubbelspel WTA Istanboel

Mertens gooide vorig weekend met de Belgische Fed Cup-ploeg nog hoge ogen in de ontmoeting met Rusland in de barrages om promotie naar Wereldgroep I. Ze won ze zaterdag in Moskou erg knap van Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16), zondag stuntte ze opnieuw en versloeg ze Elena Vesnina (WTA 14). In het afsluitende dubbelspel zette ze samen met An-Sophie Mestach de kroon op het werk, België klopte Rusland met 2-3 en zit bij de beste acht tennislanden ter wereld.

De 21-jarige Limburgse komt in Istanboel ook in actie in het enkelspel, daar is ze het zesde reekshoofd en krijgt ze in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 132) tegenover zich. Kirsten Flipkens (WTA 93) botst op de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 94) en Maryna Zanevska (WTA 116) ontmoet thuisspeelster Cagla Buyukakcay (WTA 181).