Aangifte via Tax-on-web verder vereenvoudigd: “Minder dan 5 minuten volstaan”

Wie de belastingaangifte indient via Tax-on-web, zou dit jaar minder werk voor de boeg hebben. Voor 70 procent van de gebruikers of 2,58 miljoen mensen volstaan enkele klikken, klonk het dinsdag bij de voorstelling van de belastingaangifte 2017. Zij moeten slechts één scherm consulteren in de online aangifte. Vanaf vandaag kan u gebruikmaken van Tax-on-web om uw aangifteformulier voor de personenbelasting 2017 (inkomsten 2016) digitaal in te dienen.

Voor wie de fiscale toestand ongewijzigd bleef en Tax-on-web vorig jaar reeds gebruikte, volstaan “minder dan 5 minuten” om de aangifte in te dienen, heet dat. Zoals steeds worden de vooraf ingevulde gegevens voor het aanslagjaar op één pagina weergegeven. Nieuw is dat deze pagina voortaan ook de codes uit de aangifte van vorig jaar bevat. Daar kan de gebruiker dan de bedragen opnieuw aangeven indien ze opnieuw van toepassing zijn.

Foto: BELGA

“Enkele klikken”

“In Tax-on-web 2017 gaat u in één scherm door de online aangifte, zonder alle vakken van de aangifte te moeten doorlopen”, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Zo volstaan “enkele klikken” voor 70 procent van de gebruikers. 30 procent heeft voldoende aan de vooraf ingevulde gegevens en 40 procent heeft er bovenop ook de codes van de vorige aangifte nodig. Verdere nieuwigheid is een wizard voor de woonfiscaliteit, de aangifte van hypothecaire leningen, en de levensverzekeringen.

Zoals reeds bekendraakte, telt de aangifte van de personenbelasting dit jaar nog eens 75 codes extra, of 885 in totaal. Er is sprake van 88 bijkomende codes en 13 die verdwenen. Maar Van Overtveldt wilde daarbij benadrukken dat “het overgrote deel, 82 procent, minder dan twintig codes gebruikt”.

Wie de aangifte op papier doet, moet dit ten laatste 29 juni doen. Voor Tax-on-web is er tijd tot en met 13 juli, de aangifte via een boekhouder (mandataris) kan tot en met 26 oktober.