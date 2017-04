Gaat populaire modeketen stapje te ver met deze doorzichtige broek?

Het internet lijkt alvast te denken van wel. Topshop biedt momenteel een broek aan die volledig gemaakt is van doorzichtig plastic. Volgens de Britse modeketen is het een stuk dat over de tongen zal gaan. Daar hebben ze in elk geval wel gelijk over gekregen.

"Is Topshop helemaal de weg kwijt?" Dat lijkt de conclusie te zijn van heel wat Twitteraars nadat ze een van de nieuwe kledingstukken die de Britse modeketen aanbiedt onder ogen hadden gekregen. Het gaat om de MOTO Clear Plastic Straight Leg Jeans die helemaal gemaakt is van doorzichtig plastic.

In het bijschrift vermeldt Topshop dat het om een stuk gaat waar zeker veel over gepraat zal worden en ideaal is om te dragen op de festivalweide of een verkleedpartijtje. Best wel nog een broek onder aandoen in plaats van enkel een onderbroek, waren ze er nog vergeten bij te melden.

Op Twitter wordt er in elk geval hartelijk mee gelachen.

Wtf lol £55 for these yeah right ?? think #Topshop has lost the plot pic.twitter.com/ZQc5XzA7lm — Emma (@Emmajonez81) 25 april 2017