Belgische politie betrokken bij grote terreuractie in Barcelona: link met aanslagen Brussel

Agenten van de Belgische federale politie voeren momenteel samen met de Catalaanse en Spaanse nationale politie een grote antiteurreuractie uit in de Spaanse provincie Barcelona. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Vier mensen werden intussen opgepakt. De politie zou een terreurorganisatie op het spoor zijn. Er is link met terroristen die aanslagen in ons land pleegden, melden Spaanse media.

De agenten voerden dinsdagochtend een twaalftal huiszoekingen uit in vijf dorpen in de omgeving van Barcelona. Daarbij werden “verschillende” personen opgepakt. De onderzoekers vonden volgens de Catalaanse politie “aanwijzingen die de link van de aangehouden personen met jihadistische terroristische organisaties kunnen bewijzen”. De operatie is volgens de politie nog steeds aan de gang.

Hoeveel mensen er precies werden aangehouden, konden de Catalanen nog niet kwijt. De operatie was wel “van die aard en grootte dat de Spaanse nationale inlichtingendienst op de hoogte werd gesteld”.

Appartementen in Molenbeek en Brussel

Het onderzoek is volgens Spaanse media ongeveer 8 maanden geleden gestart. Toen vond de Belgische politie gegevens van een aantal Catalanen in appartementen in de buurt van Molenbeek en Brussel. Het gaat volgens media onder andere om de appartementen van waaruit de terroristen zijn vertrokken richting Maalbeek en Zaventem om daar op 22 maart aanslagen te plegen.