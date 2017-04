Gespreksavond rond thema 'basisinkomen'

Houthalen-Helchteren - Afgelopen vrijdag organiseerde socioculturele vereniging SEND samen met S&D een gespreksavond rond het thema 'een basisinkomen voor iedereen'. Gasten op deze gespreksavond waren volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open VLD) en Kim De Witte (voorzitter PVDA Limburg).

Lijnen publiceerde recent haar boek 'Win for Life', een werkstuk waarin ze haar visie op het basisinkomen toelicht. En het thema leeft blijkbaar, want zaal 4 in Greenville liep aardig vol met een opvallend geïnteresseerd publiek.

De aanwezigen kregen antwoorden op tal van vragen over het basisinkomen. Is het de toekomst, of moeten we het toch eerder over een utopie hebben? Maakt een basisinkomen de weg vrij voor een afgeslankte, grotendeels geprivatiseerde sociale zekerheid, of kan het ook anders? Kan een basisinkomen ervoor zorgen dat het sociaal weefsel binnen onze samenleving versterkt wordt, of net niet? Allemaal vragen waar het publiek mee worstelde. Vragen die een antwoord kregen van Nele en Kim, beiden uiteraard het thema benaderend vanuit hun eigen politieke visie. Het leverde een heel interessante gespreksavond op die na afloop uitmondde in een gezellige babbel 'met het glas in de hand'.