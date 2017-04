Marco Fu houdt Neil Robertson uit kwartfinales op WK snooker

Marco Fu (WS-8) heeft zich maandag in het Crucible Theatre van Sheffield als laatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 39-jarige Hongkonger, die zich in de eerste ronde met 10-9 voorbij Luca Brecel (WS-30) knokte, worstelde zich in de achtste finales met 13-11 voorbij de Australiër Neil Robertson (WS-9).

Robertson, wereldkampioen in 2010, had vrijwel de hele wedstrijd het voortouw, maar Fu kwam telkens terug en zo stond het zondag na twee sessies 8-8 gelijk. Maandag kwam Robertson in een slotsessie met meer drama dan goed snooker 8-10 en 10-11 voor, maar was het Fu die het eerst op één frame van de zege kwam. Het was pas de tweede keer in de partij dat “Cue-Man-Fu” op voorsprong stond. Fu leek goed op weg om het meteen daarna af te gaan maken, tot een slecht contact een einde maakte aan zijn break. Toen Robertson daarna op de ultieme zwarte bal de kans miste om een beslissende 25e frame uit de brand te slepen, was het alsnog afgelopen.

“Ik kreeg zo veel kansen en miste er zo veel. Het was zo’n partij die niemand verdiende te winnen”, blikte Fu terug. “Voor vechtlust verdienden we allebei een tien, maar op snookergebied was het heel wat minder.”

“Rotzooi”, omschreef Robertson zijn prestatie. “In mijn eerste wedstrijd (10-4 tegen Noppon Saengkham) was het ook al niet goed, maar dit was verschrikkelijk.”

In zijn vierde kwartfinale (best of 25) op een WK staat Fu dinsdag tegenover titelverdediger Mark Selby. De nummer een van de wereld zette eerder op de dag de Chinees Xiao Guodong (WS-44) met 13-6 opzij. In de andere kwartfinales neemt vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan (WS-12) het op tegen de Chinees Ding Junhui (WS-4), staat John Higgins (WS-6), vier keer wereldkampioen, tegenover Kyren Wilson (WS-14) en geeft Barry Hawkins (WS-7) de Schot Stephen Maguire (WS-24) partij.