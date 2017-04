Golden State Warriors met droge 4-0 naar tweede ronde van play-offs

De Golden State Warriors hebben zich maandag in de NBA geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs. Golden State won ook duel vier in de best-of-seven serie tegen Portland, het werd 103-128.

De Warriors konden in de vierde partij tegen de Trail Blazers opnieuw op een uitstekende prestatie van sterkhouder Stephen Curry rekenen, hij was goed voor 37 punten. Draymond Green lukte 21 punten, de wederoptredende Kevin Durant 10. In de volgende ronde van de play-offs - de halve finale in de Western Conference - treft Golden State de winnaar van de serie tussen Utah en de LA Clippers. Daar is de stand 2-2.

Golden State is het tweede team dat zich voor de tweede ronde plaatst. In de Eastern Conference verzekerde eerder ook titelverdediger Cleveland zich van een ticket voor de volgende ronde. De Cavaliers klopten Indiana met 4-0.

Nog maandag wonnen de Toronto Raptors van de Milwaukee Bucks (118-93) en kwam het op 3-2, Atlanta bracht de stand tegen Washington opnieuw in evenwicht (2-2) door de Wizards een 111-101 nederlaag aan te smeren.

Uitslagen

. Eastern Conference:

Toronto - Milwaukee 118-93 (Toronto leidt met 3-2)

Atlanta - Washington 111-101 (Het staat 2-2)

. Western Conference:

Portland - Golden State 103-128 (Golden State wint serie met 4-0)

Programma van dinsdag:

. Western Conference:

Houston - Oklahoma City (Houston leidt met 3-1)

San Antonio - Memphis (Het staat 2-2)

LA Clippers - Utah (Het staat 2-2)

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.