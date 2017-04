Erik Van Looy maakt eerste kandidaten van ‘De Slimste Mens’ bekend

Regisseur en presentator Erik Van Looy is deze week te gast in ‘Gert Late Night’, de nieuwe talkshow op VIER. Presentator Gert Verhulst vroeg hem vanop zijn schip de pieren uit de neus over kandidaten voor het nieuwe seizoen van de quiz ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Van Looy bekende dat er een lijst is van “vijftig à zestig mensen” die hij al tien jaar in het populaire spelprogramma wil krijgen, maar telkens zonder succes. “Karel De Gucht zei op een gegeven moment: ‘Bel me nu nooit meer’”, lacht Van Looy.

Op de vraag van Gert Verhulst over wie er dan wél al deelneemt, doet de regisseur-presentator aanvankelijk meewarig. “Dat is nog heel vroeg...” klinkt het. En toch volgen er nadien twee namen: Goedele Wachters, nieuwsanker bij ‘Het Journaal’, en ex-Miss België Dina Tersago, presentatrice van onder meer ‘Boer Zoekt Vrouw’ op VTM.

Bovendien is er iemand aanwezig op Gert’s schip die Erik Van Looy ook al lang in zijn quiz wil, maar zonder succes: James Cooke. “Hij weigert omdat hij zegt dat hij niets weet, maar dat geloof ik niet, ik denk dat hij veel weet,” klinkt het resoluut bij Van Looy. Afwachten of hij zijn zin krijgt en Cooke zal deelnemen of niet.

Het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ start op maandag 16 oktober op VIER.