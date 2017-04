Crowdfunding voor STVV-speler wordt stopgezet, fans krijgen geld terug

STVV-fans die bijna twee jaar geleden geïnvesteerd hebben in speler Panagiotis Kynigopoulos, krijgen hun geld terug. Dat hebben de club en Kickrs.net, dat voor het crowdfundingsysteem zorgde, samen beslist. “Kickrs.net verstuurde reeds naar alle investeerders een mail om de terugbetaling te regelen”, klink het in een persbericht.

In de zomer van 2015 zorgde toenmalig STVV-voorzitter Bart Lammens voor een unicum op de Belgische velden. Via een crowdfundingcampagne werden fans aangemoedigd om zelf te investeren in een nieuwe speler. Dat werd Panagiotis Kynigopoulos. Als de Griekse spits zou worden doorverkocht, zouden supporters mee profiteren.

De FIFA dreigde vervolgens met een boete van 51.000 euro, en in afwachting van een definitieve uitspraak van de wereldvoetbalbond werd het geld van de investeerders geblokkeerd. “Aanvankelijk werd gedacht de uitspraak in beroep af te wachten, maar omdat er één jaar na de uitspraak nog steeds geen motivering door de FIFA werd verzonden, en bijgevolg er ook nog geen beroep kon worden aangetekend, werd beslist het initiatief af te blazen”, klinkt het nu in een gezamenlijk persbericht.