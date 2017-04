Oude hond gedumpt met zak eten en briefje

Een twaalf jaar oude hond is afgelopen weekend gedumpt in een veld nabij het Engelse dorpje Oldcotes. Naast het dier lag een zak eten, een kommetje water en een handgeschreven briefje. “Sorry, maar ik heb geen hond nodig”, stond er te lezen.

Het was dierenambulancier Alan Webster die de oude hond zondagochtend aantrof. “De hond was helemaal van slag en was aan het bibberen”, zegt hij. “Hij had er zeker de hele nacht gezeten. Misschien zelfs het hele weekend. Het is echt héél fout om een dier op die manier achter te laten.”

Tot zijn grote verbazing trof hij naast de viervoeter een handgeschreven briefje aan. “De hond (Tessa) is twaalf jaar oud en is niet mijn hond. Mijn buurman heeft me verteld dat Tessa gechipt is. Aangezien hij van plan was een nieuw leven te beginnen in Canada, had hij mij gevraagd om voor Tessa te zorgen. Met tegenzin heb ik ja gezegd. Tessa houdt van thee, koffie en aangelengde melk. Haar eerste maaltijd krijgt ze om 11.30 uur. Mijn buurman is intussen naar Canada vertrokken met het idee dat Tessa in goede handen is. Sorry, maar ik heb geen hond nodig.”

Tessa verblijft momenteel in een asiel in afwachting van een adoptiegezin. Sinds Alan de tekst op sociale media heeft gepost, wordt hij alleszins overspoeld door reacties van mensen die Tessa met plezier een nieuwe thuis zouden geven.