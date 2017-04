Russisch-Europese relatie nog lang niet hersteld

De hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini heeft voor het eerst een officieel bezoek gebracht aan Moskou. Haar onderhoud met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zorgde echter niet meteen voor een dooi in de relaties.

Europa en Rusland leven al jaren op bijzonder gespannen voet. Er is de diepe verdeeldheid over de oorlog in Syrië, maar ook over de Russische annexatie van de Krim en het conflict in het oosten van Oekraïne. In 2014 voerde Europa zware economische sancties tegen Rusland in. Moskou sloeg terug met een invoerverbod voor Europese landbouwproducten.

Mogherini beklemtoonde na haar gesprek met Lavrov dat de bilaterale samenwerking "niet bevroren" is. Maar ze erkende dat de strategische samenwerking van weleer ver weg is. "We zouden willen terugkeren naar die situatie, maar het zou surrealistisch zijn om elkaar als strategische partners te beschouwen en tegelijkertijd sancties te handhaven tegen elkaar."

Die sancties "zijn geen doel op zich", zo beklemtoonde Mogherini, maar een middel om het conflict tussen de pro-Russische separatisten en de prowesterse regering in Kiev op te lossen. Lavrov merkte dan weer op dat de Oekraïense regering zelf weigert om haar deel van de vredesakkoorden uit te voeren. "Als de Europese Unie vindt dat iedereen zijn verplichtingen moet naleven, dan rijst de vraag waarom er enkel sancties tegen Rusland zijn."

Na de recente aantijgingen over homovervolging in Tsjetsjenië vroeg Mogherini Rusland ook om de bescherming van holebi’s in het land te waarborgen. Lavrov zei dat de situatie van de holebigemeenschap in de autonome republiek niet afzonderlijk aan bod was gekomen. Hij stelde ook dat de Europeanen geen beschuldigingen moeten uiten vooraleer de informatie uit de media bevestigd wordt.