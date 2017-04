Profrenner van Belgisch wielerteam breekt neus na aanval met baseballknuppel op training

Wielrenner Yoann Offredo van de Belgische wielerformatie Wanty-Groupe Gobert is vandaag op training aangevallen met een breekmes en een baseballknuppel. De Fransman houdt er een gebroken neus en blauwe plekken over het hele lichaam aan over. Dat zegt Offredo zelf op zijn Facebook-pagina.

“Vandaag ben ik het slachtoffer geworden van een slachtoffer met een breekmes en een baseballknuppel terwijl ik aan het trainen was met twee vrienden”, vertelt Offredo op zijn Facebook-pagina. “Resultaat: een gebroken neus, een heup die er slecht aan toe is en blauwe plekken over mijn hele lichaam. Naast de fysieke blessures ben ik echter vooral gechoqueerd. Ik ben niet kwaad, ik ben eerder verdrietig omdat ik moet vaststellen dat ik niet wil dat mijn kinderen ooit de mooie sport waar ik zoveel van hou zullen beoefenen... Te gevaarlijk. Je vertrekt ’s morgens voor een trainingsritje, maar je weet nooit of je terug thuis zal komen. Het stemt me triest dat in het landen van de mensenrechten, de rechten van de fietser genegeerd worden.”

Het is voorlopig niet duidelijk wie de dader en wat de aanleiding van de aanval was.

Het Facebook-bericht van Offredo komt nauwelijks twee dagen na het overlijden van de Italiaanse profrenner Michele Scarponi. Die overleed zaterdag nadat hij op training werd aangereden door een busje dat geen voorrang verleende.