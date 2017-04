Wilmots lijft twee nieuwe jonge spelers in bij Ivoorkust

Brussel - De Franse Ivorianen Jean-Philippe Gbamin (FSV Mainz 05) en Jérémie Boga (FC Granada) hebben ervoor gekozen om voor de Ivoriaanse nationale ploeg van Marc Wilmots te spelen. Dat heeft de Ivoriaanse Voetbalbond (FIF) maandag bekendgemaakt.

“Na Maxwel Cornet en Seko Fofana is het de beurt aan Jean-Philippe Gbamin en Jérémie Boga om ‘ja’ te zeggen tegen de Ivoriaanse selectie onder leiding van Marc Wilmots”, aldus de FIF in een persbericht. “Het minste wat we kunnen zeggen, is dat Marc Wilmots sinds zijn aanstelling spelers met zowel de Franse als de Ivoriaanse nationaliteit rekruteert om zo te bouwen aan een competitieve Ivoriaanse selectie voor de komende jaren.”

De 21-jarige Jean-Philippe Gbamin, die uitkomt voor de Duitse eersteklasser Mainz, is een defensieve middenvelder. Aanvallende middenvelder Jérémie Boga (20) speelt bij Primera Division-club Granada. Ze droegen beiden het shirt van de Franse nationale jeugdploegen.

Wilmots werd eind vorige maand aangesteld als bondscoach van de Oranje Olifanten. Niet lang daarna slaagde hij erin om Maxwel Cornet (Lyon) en Seko Fofana (Udinese), die eveneens de Franse nationaliteit hebben, voor de Ivoriaanse nationale ploeg te laten kiezen.

Op 4 juni neemt Ivoorkust het in een oefeninterland op tegen Nederland. Belangrijkste opdracht voor Wilmots is de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland. In groep C leiden de Ivorianen na twee speeldagen met 4 punten, voor Gabon (2), Marokko (2) en Mali (1). De groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde. De eerstvolgende WK-kwalificatiematch staat op 28 augustus op het programma in Gabon. Vijf dagen later spelen de Ivorianen gastheer voor de Gabonezen.