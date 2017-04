Titelverdediger Mark Selby op een drafje naar kwartfinales WK snooker

Titelverdediger Mark Selby heeft zich op het wereldkampioenschap snooker probleemloos bij de laatste acht geschaard. De nummer een van de wereld, in de eerste ronde met 10-2 te sterk voor de Ier Fergal O’Brien (WS-45), nam in de achtste finales met 13-6 de maat van de Chinees Xiao Guodong (WS-44).

Selby mocht maandag met een 10-6 voorsprong aan de slotsessie beginnen en liet er geen gras over groeien. Met breaks van 101, 73 en 60 won “The Jester from Leicester” in een mum van tijd de drie breaks die hij nog nodig had. In 41 minuten was de klus geklaard.

De 33-jarige Engelsman kan de vierde speler in de geschiedenis worden die erin slaagt zijn titel te verlengen in het Crucible Theatre van Sheffield. Alleen de allergrootsten deden het hem voor, met name Steve Davis (3 titels op rij), Stephen Hendry (5 op rij) en Ronnie O’Sullivan. Selby’s volgende obstakel komt uit de wedstrijd tussen de Australiër Neil Robertson (WS-9) en de Hongkonger Marco Fu (WS-8). Zij staan na twee sessies 8-8 gelijk.

Barry Hawkins (WS-7) plaatste zich maandag eveneens op een drafje voor de kwartfinales. Dat ging ten koste van de Schot Graeme Dott (WS-29), de wereldkampioen van 2006. Net als Selby had Hawkins zondag een 10-6 voorsprong opgebouwd en ook hij maakte het maandag in drie frames af voor 13-6 winst. Zijn volgende tegenstander is de Schot Stephen Maguire (WS-24). Die gunde zichzelf een extra dagje rust door Rory McLeod (WS-54) zondag in twee sessies met 13-3 opzij te zetten.

Hawkins werd in 2013 vicewereldkampioen en schopte het sindsdien telkens minstens tot de kwartfinales. Hij is de enige speler die zich op de jongste vijf edities van het WK telkens bij de laatste acht plaatste.