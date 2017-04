Uitgaan in Hasselt of Genk? "We waren net op zoek naar een taxi want hier is het doods"

Hasselt / Genk - Een fusie tussen Hasselt en Genk, wat zou dat betekenen voor het uitgaansleven in beide steden? Volgens onze lezers valt er 's avonds nog maar weinig te beleven in Genk, zo blijkt uit de reacties op een oproep op onze Facebookpagina. Hasselt zou de place to be zijn voor wie graag uitgaat. Maar is dat ook zo?

Waar betaal je het meest voor een pintje? Waar kan je tot in de vroege uurtjes dansen? Waar vind je de lekkerste cocktails? Is Genk doods? Is Hasselt te fancy? Wij gingen een nachtje op stap in beide steden en lieten de feestvierders zelf aan het woord.