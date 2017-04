Stad Genk stopt met busdiensten Campushopper en ConnecThor

Genk - Eind juni rijden de bussen Campushopper en ConnecThor voor het laatst. Er zit te weinig volk op. Die beslissing nam de stad Genk na een evaluatie en overleg met De Lijn en schoolpartners UCLL / LiZA, Luca School of Arts en ook het ZOL.

De Campushopper verbindt het station van Hasselt via de universitaire campus in Diepenbeek met het station in Genk en maakt daarbij speciaal een ommetje langs het LiZA bij het ZOL en de Luca School of Arts bij C-mine. Die bus rijdt sinds september 2015. De ConnecThor verbindt het station van Hasselt met het Thor Park in Waterschei en rijdt tweemaal ’s morgens en ’s avonds. De verbinding is er voor werknemers van het technologiepark dat nog in volle ontwikkeling is.

“Er wordt redelijk gebruik gemaakt van de buslijnen, maar niet op de beoogde trajecten”, licht Michaël Dhoore toe, Genks schepen van Mobiliteit. “Het idee achter deze lijnen was namelijk een goede én duurzame verbinding van de Genkse campussen ZOL, C-mine en Thor Park met de stations van Genk en Hasselt. Maar met de plaatselijke G-busdiensten van De Lijn en de versterking door De Lijn van lijn 45 blijven die plekken goed bereikbaar. Intussen blijven wij zoeken naar duurzame vormen van mobiliteit. Zowel in openbaar vervoer als in andere mogelijkheden zoals het fietsdeelsystemen”, zegt Dhoore.

