Vanaf 2018-2019 steeds één home grown player op het parket

Vanaf het seizoen 2018-2019 wordt de Homegrown Player Rule ingevoerd in de hoogste klasse van het Belgische mannenbasket en vanaf de achtste finales in de Beker van België. Dat maakte de Pro Basketball League, de belangenvereniging van Belgische basketeersteklassers, maandag tijdens een persmoment in het Brusselse Koning Boudewijnstadion bekend.

De Pro Basketbal League (EuroMillions League) lichtte het plan 2020 toe. Een BeNeCup in 2018-19 en steeds één home grown player vanaf 2018 op parket zijn de nieuwe doelstellingen.

Voorzitter Arthur Goethals en General Manager Wim Van de Keere gaven een update richting de toekomst van de EuroMillions League en in het bijzonder het beleidsplan 2020. Volgend seizoen is opnieuw met tien ploegen en een dubbele speelronde. Vermits de nationale ploeg in november en februari de kwalificatieronde voor het WK in 2019 in China reeds moet afwerken start de campagne officieus met een mediaday en Superup op 16 september. Het seizoen start op 23 september. Kersbasketbal wordt verder uitgebouwd en nieuw is ook een All Star Game met Belgische spelers op 28 december in Kortrijk. De finale van de Beker van België wordt voor het vierde jaar op een rij in Vorst Nationaal afgewerkt en dit op 11 maart 2018. Volgend seizoen zullen minstens vier Belgische ploegen Europees spelen.

Eén stek rechtstreeks in de Champions League, één in de kwalificatieronde van de Champions League en minstens twee teams in de FIBA Europe Cup "We ijveren voor twee rechtstreekse plaatsen in de Champions League," aldus Arthur Goethals van EuroMillions League. "Richting het seizoen 2018-19 zijn we gesprekken opgestart met de Nederlandse Eredivisie. De eerste aanzet om een BeNeCup te organiseren is gezet. Ook in 2018-19 zal het verplicht zijn om steeds één Home Grown Player (minstens vier opeenvolgende jaren tussen 12 en 21 jaar in België) op het parket te hebben,” aldus nog Arthur Goethals. De EuroMillions League wil tegen 2020 graag een Belgische eerste klasse met twaalf profploegen. Voorlopig is er in eigen land geen enkele club die de stap wil zetten zodat een blik naar de Nederlandse Eredivisie met een in eerste instantie een BeNeCup hopelijk tot meer kan leiden. Het zou de sport van de oranje bal met een competitie in de Lage Landen commercieel immers interessanter maken.

