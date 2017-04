Klant vindt muizenkeutels tussen broden in Maastrichtse supermarkt

De Jan Linders aan de Tongerseweg in Maastricht is behoorlijk in verlegenheid gebracht. Een klant plaatste een bericht op Facebook over muizenkeutels tussen broodassortiment.

Via Facebook vraagt ze aan de winkel of ‘de kwestie met de muizenkeutels in het broodassortiment al is opgelost’. De vestiging moest vervolgens behoorlijk door het stof: ‘Hier zijn we volop mee bezig. Het pand is dicht gemaakt en onze ongediertebestrijding komt 2 x per week. Er zal nu hopelijk snel resultaat geboekt worden.’

Historisch pand

Supermarktmanager Emiel Gerdes erkent dat er problemen zijn in zijn winkel. Aan 1limburglaat hij weten: “Wij hebben last van muizen omdat de winkel in een historisch pand is gevestigd, waar de knaagdieren makkelijk naar binnen kunnen sluipen”.