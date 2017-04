Interventieteams politie MidLim nemen Genkse Shopping 1 in

Genk - Wie vanavond en morgenavond een grote politiemacht ziet aan Shopping 1 in Genk, moet zich geen zorgen maken. Op 24 en 25 april trainen interventieteams van Politie MidLim in Shopping 1. Ze oefenen er na sluitingstijd op tussenkomsten bij ernstige incidenten.

Tijdens de oefening worden de ingangen van de Shopping extra bewaakt door de politie. In 2015 richtte Politie MidLim een Versterkt Interventie Team (VIT-team) op. Dit team kan onmiddellijk en accuraat optreden in situaties waar gewapende of gevaarlijke personen de veiligheid van burgers en andere politiemensen bedreigen. De leden worden uitgerust met extra bewapening en bescherming.

Het VIT-team traint op regelmatige basis en organiseert nu tactische oefeningen in de gemeenschappelijke delen van Shopping 1, telkens tussen 21u30 en 23u30. Het doel is een eventuele tussenkomst in de Shopping zo doeltreffend mogelijk te kunnen uitvoeren.

Eerder dit jaar werd ook al een gelijkaardige oefening georganiseerd in de Genkse Euroscoop. De openbare gedeeltes van de Shopping sluiten zoals gewoonlijk om 21u. De betrokken diensten, winkeliers en horeca-uitbaters werden door de politie op de hoogte gebracht. Het Quick-restaurant, dat wel tot 23 uur geopend is, zal afgeschermd worden zodat late bezoekers geen zicht hebben op de oefening. De ingangen van de Shopping worden tijdens de training door de politie extra beveiligd.