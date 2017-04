Ophef in wielerwereld na welgemeende f*** you

Sport is niet altijd even sportief. In de Rutland-Melton International CiCLE Classic eindigde Hayden McCormick van ONE Pro Cycling tweede na amateur Dan Fleeman -hoewel er blijkbaar een andere afspraak was gemaakt tussen beide renners. En dus kreeg Fleeman een welgemeende middelvinger toegestoken van McCormick. Die werd door zijn team al op de vingers getikt.

“We excuseren ons bij de organisatie, Dan Fleeman en zijn team en alle fans”, aldus ONE Pro Cycling. “Dit gedrag tolereren we niet en we zullen dit met gepaste ernst behandelen.”

En Fleeman? Die liet het niet aan zijn hart komen en vierde uitgelaten zijn zege.