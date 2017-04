Ronde van Romandië wordt cruciale test voor Froome

De 71ste editie van de Ronde van Romandië (WorldTour) wordt dinsdag op gang getrapt met een proloog van 4,8 km in Aigle, aan het hoofdkantoor van de UCI. Titelverdediger Nairo Quintana is er niet bij, wel van de partij is Chris Froome, die de editie van 2013 en 2014 won, en ook nu de grote favoriet is samen met Richie Porte. Voorts trekken ook Ion Izagirre, Ilnur Zakarin, winnaar van 2015, en Rigoberto Uran ten strijde.

Na de Tour of the Alps en de Ronde van Kroatië is de Ronde van Romandië de laatste rittenkoers voor enkele renners om de vorm aan te scherpen met het oog op de Giro of voor anderen om wat koersritme op te doen.

Dat is het geval voor Chris Froome, die dit jaar nog maar 13 koersdagen op de teller heeft. In zijn laatste koers, de Ronde van Catalonië, maakte hij met zijn team bovendien geen al te beste beurt toen hij op bijna een half uur finishte van winnaar Impey in de voorlaatste etappe, nadat Sky de andere favorieten liet rijden door onoplettendheid. Deze rittenkoers wordt een cruciale test voor Froome, want hij heeft nog amper twee maanden om in topvorm te geraken voor de Tour de France.

De eindzege ging vorig jaar naar Nairo Quintana. Hij is er niet bij en legt de laatste hand aan zijn Giro-voorbereiding in Colombia. Richie Porte (BMC), Ion Izagirre (Bahrein-Merida), Ilnur Zakarin (Katusha en winnaar van 2015) en Rigoberto Uran (Cannondale) zijn de belangrijkste concurrenten voor Froome.

Met de nodige tijdritkilometers

Froome moet dus het mooie weer maken en krijgt met een proloog op de eerste dag en een slottijdrit de nodige tijdritkilometers voorgeschoteld. Voorts volgt op dag twee al meteen een aankomst bergop in Champéry, een klim van eerste categorie. Daags nadien wordt een overgangsrit met kans voor snelle jongens of voor een vroege vlucht die tot het eind draagt.

Ook op vrijdag krijgen de klassementsrenners even rust om dan zaterdag opnieuw voluit te moeten gaan in een rit met aankomst bergop en vooraf nog twee andere cols van eerste categorie en één van tweede categorie. Tot slot wacht op zondag een tijdrit van 18,3 km in Lausanne, het eerste deel is glooiend, het laatste deel is dalend richting finish.

Comeback Jurgen Van den Broeck

Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar het wederoptreden van Jurgen Van den Broeck die sinds zijn valpartij in de Tirreno-Adriatico in de tweede rit (op 9 maart) enkel nog startte in de Volta Limburg Classic op 1 april en daar niet finishte. Hij ging daarna op hoogtestage met kopman Kruijswijk en moet hem in de Giro bijstaan. In de Ronde van Romandië zal hij koersritme en vertrouwen moeten opdoen.

Voorts zal ploegmaat Victor Campenaerts zich willen tonen in de slottijdrit, eerder dit jaar won hij al in de Ruta del Sol de tijdrit tegen kleppers zoals Valverde en Alberto Contador.

Rittenschema:

25/04: Rit 1: Aigle-Aigle (4,8 km) proloog

26/04 Rit 2: Aigle-Champéry (168,6 km)

27/04 Rit 3 : Champéry - Bulle (161,3km)

28/04 Rit 4 : Payerne - Payerne (187 km)

29/04 Rit 5: Domdidier - Leysin (163,5 km)

30/04 Rit 6: Lausanne - Lausanne (18,3 km) (tijdrit)