Anastasiou wordt de nieuwe coach van KV Kortrijk: “Ik kon geen nee zeggen”

KV Kortrijk heeft een overeenkomst bereikt met Ioannis Anastasiou, dat meldt de West-Vlaamse club. De Grieks-Belgische hoofdtrainer komt over van de Nederlandse Eredivisieclub Roda JC en heeft een overeenkomst getekend voor 3 seizoenen. Karim Belhocine zal het huidige seizoen afwerken en Ioannis Anastasiou zal overnemen vanaf volgend seizoen.

De gewezen aanvaller speelde van 1998 tot 2001 voor Anderlecht. Nadien trok hij naar Roda JC en Ajax, waar hij ook jeugdtrainer was. In Griekenland was hij hoofdtrainer bij Panathinaikos tot hij vorige zomer Darije Kalezic (ex-Zulte Waregem) opvolgde bij Roda JC. Anastasiou is een gentleman en spreekt meerdere talen, waaronder ook Nederlands.

“Voor mij is een driejarig contract bij KV Kortrijk een hele mooie kans. Ik heb er goed en lang over nagedacht, maar tegen deze uitdaging kon ik geen nee zeggen”, klinkt het bij Anastasiou in een eerste reactie op de website van Roda JC. Bij de club uit Kerkrade werd hij in juni aangesteld als hoofdcoach, hij behaalde 30 punten in 32 wedstrijden. Roda, momenteel vijftiende in de Eredivisie, is nog volop in de strijd om het behoud verwikkeld. “Vooralsnog heb ik echter maar één doel en dat is ons met Roda JC rechtstreeks veilig spelen. Dat is het enige wat voor mij op dit moment telt en daar focus ik me volledig op”, klinkt het.

Omdat de Griek nog onder contract in Kerkrade mag Karim Belhocine toch het seizoen uitdoen in Play-off 2. Anastasiou neemt van hem over bij de start van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Na vier speeldagen staat Kortrijk op de derde plaats in Play-off 2B, het heeft vijf punten en moet het ongenaakbare Genk (12) en Eupen (6) voor zich dulden. Op speeldag vijf moet Kortrijk in de West-Vlaamse derby naar Roeselare.