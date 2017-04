Buren voeren actie tegen plan voor 48 woningen aan Rongeseplein

Hasselt - Er ligt een bouwaanvraag bij de stad Hasselt voor een woonproject van de immogroep Chateaux Real Estate tussen de Sint-Truidersteenweg en het Rongeseplein, een binnenpark in Runkst. De twee woonblokken tellen, aan de kant van de Sint-Truidersteenweg 7 bouwlagen en lopen enkele etages af naar het park. In totaal zijn 48 wooneenheden voorzien op het terrein waar vandaag natuursteenhandelaar Doultremont nog actief is.

Een groep buren van het Rongeseplein in Runkst, verenigd in een actiecomité ‘Geen hoogbouw in het Rongesepark’ heeft een petitie opgestart om "de woonkwaliteit en het buurtpark dat tussen de huizen gesitueerd ...