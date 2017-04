Park op be-Mine geopend: mountainbiken op terril

Beringen -

Beringen heeft er een attractie bij. Zaterdag werd het gloednieuwe mountainbikepark op be-Mine officieel geopend. Vanaf het Mijnstadion of aan de voet van de terril vertrekken nieuwe bewegwijzerde routes over een afstand van 59 kilometer doorheen Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Lummen. “Het MTB-park op de terril is een uniek element waardoor het Limburgse netwerk zich onderscheidt in Vlaanderen”, zegt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.