Minister Weyts en sp.a ruziën over cijfers De Lijn

Brussel -

Van al het geld dat vervoersmaatschappij De Lijn dit jaar investeert, gaat amper 1 procent naar Limburg. Dat concludeert oppositiepartij sp.a uit het Investeringsprogramma 2017.“Ongezien weinig”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. Maar volgens minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) klopt de berekening van de sp.a niet. “Van de 188 nieuwe bussen gaan er 73 naar Limburg, maar dat zit in het budget van de centrale diensten”, zegt Weyts, die woedend is over de communicatie van sp.a. “De platte leugens van de socialisten zijn antireclame voor het openbaar vervoer.”