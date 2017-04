VIDEO. Levensgevaarlijk: auto rijdt tegen verkeer in tijdens wielerwedstrijd

Een levensgevaarlijke situatie in Elsloo zondag. Tijdens een wielerwedstrijd reed er ineens een auto over het parcours het aanstormende peloton tegemoet. Wonder boven wonder kon een ongeluk worden voorkomen. Het bijna-ongeluk gebeurde tijdens de Ton Dolmans Trofee.

Het incident is ook vastgelegd. In een video op Facebook is te zien hoe er eerst een paar renners voorbij komen. Even later horen we de maker van de video ‘och nee hé’ zeggen waarna er een paar seconden later ineens een auto linksaf de straat inrijdt, precies op het moment dat het grote peloton uit een bocht aan komt stormen.

Ook de geschrokken renners die de auto maar net kunnen ontwijken laten hun ongenoegen duidelijk blijken.