“Het blijft zonde dat Genk zijn tijd moet verdoen in competitie die er geen is”

Er staat in play-off 2 geen maat op KRC Genk, dat met een vertimmerd elftal ook dolde met een radeloos Moeskroen: 6-0. Met een 12 op 12 en een doelsaldo van 14-0 bedraagt de voorsprong op nummer 2 Eupen al zes punten. Woensdag trekt Genk naar de Oostkantons en kan het de groepswinst al halfweg deze would-be competitie ruiken.

Is het nu wél of niet plezant in play-off 2? Je vroeg het je hardop af tijdens een onderhoudende maar tegelijk nietszeggende Genk-Moeskroen.

Plezant

Ja, want onderhoudend was het voor de fans. Ze zongen ...