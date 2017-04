Tieners vinden het sturen van naaktfoto’s geen probleem

Zeven op de tien pubermeisjes die naaktfoto’s van zichzelf versturen, hebben daar geen spijt van. Het verspreiden van andermans foto is strafbaar, maar daarvan zijn veel jongeren zich niet bewust.

Dat blijkt uit onderzoek onder 3.000 tienermeisjes van de site Girlscene.nl. Een kwart van de meiden zegt wel eens een naaktfoto van zichzelf te hebben gemaakt. En een op de vijf heeft zo’n pikante selfie doorgestuurd via WhatsApp of andere sociale media. “Ze sturen naaktfoto’s vaak via Snapchat, omdat de foto dan maar even zichtbaar is, maar je kunt er wel een screenshot van maken’’, waarschuwt hoofdredacteur Danique Hoofwijk van Girlscene.nl.

Het hoort erbij

Ook kenniscentrum op het gebied van seksualiteit Rutgers herkent dat meisjes vaak geen spijt hebben. “Naaktfoto’s maken van elkaar hoort een beetje bij deze generatie. De meeste meiden delen die beelden met een vast vriendje en kijken erop terug als een leuke ervaring’’, verklaart Hanneke de Graaf, senior onderzoeker van Rutgers.

“Meisjes denken dat ze de foto’s in vertrouwen sturen, maar vergeten dat hun partner ze soms ook aan zijn vriendenkring laat zien”

“Bij de groep die wel spijt heeft, zie je vaak dat er toch iets mis is gegaan’’, aldus de Graaf. ,,Meestal doordat hun reputatie er schade van heeft ondervonden. Vaak wordt het meisje erop aangekeken, terwijl het vooral helemaal niet netjes is van het vriendje dat het heeft doorgestuurd en daarmee strafbaar is.’’

Groepsapp

De ophef rond uitgelekte seksfilmpjes van Patricia Paay of tragische zelfmoorden van jongeren van wie naaktfoto’s werden rondgestuurd op school, houdt de tienermeiden niet tegen. De meeste meiden zeggen de naaktfoto te hebben gestuurd naar hun vriendje, maar soms ook in een groepsapp. “Ondanks dat ze bewust zijn van de gevaren van verdere verspreiding van de beelden of inbraak op de iCloud. Dat is schrikbarend’’, zegt Hoofwijk.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden zegt ook wel eens een naaktfoto van iemand anders gezien te hebben. In het onderzoek zegt een op de vijf meiden dat er op school wel eens een naaktfoto van een medeleerling is rondgegaan.

Nog net een stap te ver

Pikante filmpjes zijn minder populair. Toch zegt 6 procent van de meisjes wel eens een naaktvideo te hebben gemaakt en verstuurd. Hoofwijk: ,,Een naaktvideo is voor veel meisjes nog net een stap te ver. Het is wel heftig om te zien dat sommige meisjes gedwongen zijn een filmpje te maken. Dan werd bijvoorbeeld gezegd dat haar familie in gevaar was als ze de beelden niet zou sturen.’’