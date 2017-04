Van Avermaet behoudt ruime voorsprong in WorldTour ranking, Valverde tweede

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Greg Van Avermaet (BMC) voert na Luik-Bastenaken-Luik nog steeds met een ruime voorsprong de WorldTour-ranking aan. De 31-jarige Oost-Vlaming, zondag elfde in Ans, heeft 533 punten voor op de 36-jarige Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar), die “La Doyenne” een vierde keer op zijn palmares bracht. De Pool Michal Kwiatkowsi is op 827 punten derde.

Valverde en Kwiatkowski wipten over Philippe Gilbert, die zo van twee naar vier zakte. Gilbert liep vorige week tijdens de Amstel Gold race een scheurtje in de nier op en moest daardoor Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik laten schieten. Oliver Naesen is met een twintigste plaats de derde Belg in de stand en ook Jens Keukeleire (28e), Jasper Stuyven (36e), Tom Boonen (43e), Yves Lampaert (45e) en Dylan Teuns (50e) staan nog in de top vijftig.

Quick-Step Floors is nog altijd autoritair leider in het ploegenklassement, voor het Amerikaanse BMC en het Australische Orica-Scott. Lotto Soudal bezet de twaalfde plaats.