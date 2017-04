Marquez wint GP van de VS vijfde keer op rij, Rossi pakt de leiding

Marc Marquez (Honda) heeft zondag in het Texaanse Austin voor de vijfde keer op rij de Grote Prijs van Amerika’s gewonnen in de MotoGP-klasse. De 24-jarige Spanjaard bleef de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha), tweede op 3.069, en zijn ploegmaat en landgenoot Dani Pedrosa, derde op 5.112, voor.

In de WK-stand neemt Rossi de leiding over met 56 punten. De Spanjaard Maverick Vinales, die in de derde ronde onderuitging en zo geen punten scoorde, volgt op plaats twee met 50 punten. Marquez is derde met 38 punten.