Sloveense wint tweede manche op WB muurklimmen, Caulier finisht als achtste

De Sloveense Janja Garnbret heeft zondag in het Chinese Chongqing de tweede manche gewonnen in de Wereldbeker muurklimmen. Chloé Caulier sneuvelde in de halve finales en moest tevreden zijn met een achtste plaats. De Britse Shauna Coxsey en de Japanse Akiyo Noguchi vervolledigden het podium in Chongqing.