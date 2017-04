“Voor 2.500 euro bruto wil ik de politieke slangenkuil niet induiken”

Ja lap, daar gaan we weer. Er wordt weer vanuit Brussel gekeken naar de miljoenen van de LRM. Limburgse miljoenen notabene. Om dat doel te bereiken zijn blijkbaar alle middelen goed. “Valt er de Limburgse investeringsmaatschappij op vlak van werking niet meteen iets te verwijten, dan pakken we maar de vergoedingen van de bestuurders en de voorzitter aan.”

Afgelopen weekend was het weer van dat. De Vlaamse groene fractieleider Björn Rzoska heeft dit keer de kat de bel aangebonden. We kunnen Rzoska er bezwaarlijk van verdenken de LRM te viseren, dat geloven we zelfs niet, maar zijn ‘onderzoek’ zal weer koren op de molen zijn van diegenen die in Brussel als een valse kat zitten te loeren op het geld van LRM. Rzoska heeft immers bij de Vlaamse ministers een lijst opgevraagd van alle Vlaamse agentschappen die er bestaan om het Vlaamse beleid vorm te geven. Het werd een lijst van maar liefst 76 agentschappen en ‘autonome instellingen’.

Van 29 daarvan kreeg hij ook informatie over de samenstelling en de vergoeding van de raden van bestuur. En op dat lijstje prijkt ook de naam van LRM-voorzitter Hugo Leroi, die een vaste vergoeding opstrijkt van 25.000 euro bruto, plus 250 euro bruto per bijgewoonde vergadering van het directie- en auditcomité (vorig jaar 4.250 euro bruto). Er werd al snel moord en brand geschreeuwd. LRM kwam gelukkig snel met een genuanceerd antwoord. Blijkt dat Hugo Leroi die 25.000 euro bruto verdient aan 81 vergaderingen, alle andere kosten inbegrepen. Dan hebben we het nog niet eens over alle andere verplichtingen die zijn voorzitterschap met zich meebrengt: vergaderingen op Brusselse kabinetten, vergaderingen van de SALK-Taskforce, jaarvergaderingen, persconferenties, notariële aktes, voorbereidingsvergaderingen, meetings met CEO Stijn Bijnens en andere leden van het managementteam, en tal van andere interne meetings.

In feite is de man zot om het voor dat geld te doen: net geen 30.000 euro per jaar, bruto wel te verstaan. Of net geen 2.500 euro per maand, bruto wel te verstaan. Dat is schoon geld, maar daarvoor wil ik die politieke slangenkuil toch niet induiken. Daarvoor is de gevarenpremie te klein. Het voorzitterschap van LRM is dan ook lichtjes anders dan dat van bijvoorbeeld de oudervereniging van een school. Gelukkig heeft Hugo Leroi het niet nodig. Hij heeft zijn strepen en vermogen in het verleden al verdiend bij Carglass en AutoglassClinic. Het palmares van de tandem Leroi-Bijnens bij LRM mag bovendien gezien worden. Zelfs al zou de forse investering in het Lommelse Ducatt ooit tevergeefs blijken, dan nog heeft LRM bewezen van groot belang te zijn voor Limburg. Afblijven dus.