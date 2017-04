Ruim helft flats Quartier Bleu al na een weekend verkocht

Hasselt -

“De krant? Neen, liever niet.” Of hoe bent uzelf als u een flat in het Hasseltse Quartier Bleu wil kopen en een journalist daarover vragen stelt. Het publiek dat zich afgelopen weekend heeft geïnformeerd over de eerste 83 te koop staande appartementen zijn allemaal minstens vijftig. “Neen, ik ben 45”, glimlacht iemand. “Maar ik kom wel voor mijn ouders.” Een verkoopsucces overigens: 48, of meer dan de helft van de appartementen zijn al verkocht. Limburg laat zich niet afschrikken door nog lopende beroepsprocedures tegen het project bij de Raad van State.